السيطرة على حريق بمنزل و4 أحواش بجهينة غربى سوهاج

شهد نجع الشريفة الشرقية دائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج نشوب حريق بحوش ملحق بمنزل وأمتد لـ4 أحواش متجاورة بالمنطقة وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بين الأهالى وتمت عملية التبريد لمكان الحريق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بمنزل وامتد لأحواش مجاورة وتم السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بحوش بناحية نجع الشريفة الشرقية دائرة مركز جهينه حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو حمدى ا ع ح 25 سنة عامل - ويقيم بذات الناحية وإمتد الحريق لمنزله وعدد " 4 " أحواش مجاورين ملك كل من أحمد ا ع م 40 سنة مزارع وجمعه خ ع م 35 سنة عامل زراعى وإبراهيم ع خ 45 سنة مزارع ومحمد ع م ع 50 سنة سائق ويقيمون بذات الناحية وتم الدفع بــ " 3 " سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق إلى تطاير الشرر من فرن بلدى بحوش الأول وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والعروق الخشبية ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.