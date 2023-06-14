السيطرة على حريق أسفر عن تفحم 60 نخلة فى قرية باويل جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق داخل كرم نخيل فى قرية باويل التابعة لمدينة إسنا جنوب المحافظة، مما أسفر عن تفحم 60 نخلة داخل كرم النخيل، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل كرم نخيل فى قرية باويل بمدينة إسنا، ملك "كمال عبد اللطيف" مزارع مقيم بقرية باويل، وانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتبين أن النيران أتت على 60 نخلة داخل كرم النخيل، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقي جزار مصرعه فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، خلال التوجه لأحد مجازر إسنا لذبح عجول يملكها وطرحها فى الأسواق، حيث إنه لدى تواجده فى طابور للسيارات لدخول المجزر تعرض لحادث فى سيارته والتى عادت للخلف عليه خلال الإنتظار، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، ولكنه فارق الحياة قبل تلقيه العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، إخطاراً من مجزر مدينة إسنا العمومى يفيد بإصابة أحد الجزارين ويدعى "محمد.م" فى حادث سيارة حيث عادت عليه السيارة بالخطأ والتى تحمل عجول كان يريد ذبحها بالمجزر، وتم على الفور نقله لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، ولكنه فارق الحياة قبل تلقيه العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





