اليوم السابع
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السفير المصري فى دبلن يلتقى رئيس البرلمان الأيرلندى

الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:33 م
السفير المصري فى دبلن يلتقى رئيس البرلمان الأيرلندى جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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التقى السفير محمد ثروت سليم، سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا، مع "Sean O Fearghail"، رئيس البرلمان الأيرلندي، يوم أمس الثلاثاء، حيث طلب Fearghail نقل تحياته للمستشار/ حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، وأعرب عن تطلعه للقاءه في المستقبل القريب.

 

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وأيرلندا، وجهود تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأيرلندية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما تم مناقشة عدد من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أطر التعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات، خاصة في ظل تنامي أعداد الجالية المصرية المقيمة في أيرلندا والتي تمتلك العديد من العناصر ذات الخبرات والمؤهلات العلمية الكبيرة.

من جانبه، أشاد رئيس البرلمان الأيرلندي بالإمكانات السياحية العظيمة لمصر، وزيادة تدفق أعداد السياح خلال الفترة الماضية، بما في ذلك السياح الأيرلنديين، وخاصة عقب البدء في تسيير خطوط الطيران المباشر بين القاهرة ودبلن.

 

 


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