السفير السويدى بمصر: هناك الكثير من حملات التشويه والمعلومات الخاطئة

كتب: محمد الأحمدى

قال هوكان ايمسجورد سفير السويد فى مصر إن هناك الكثير من حملات التشويه والمعلومات الخاطئة ولابد من التعامل معها بشكل جيد، متابعا أن الحوار لايجب أن يكون على مستوى الحكومات فقط ولابد أن يمتد إلى المجتمع المدنى والمؤسسات المختلفة.

وتابع خلال كلمته ب مؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية إنه لابد أن يكون هناك روح من الانفتاح والصراحة ولابد أن نستمع وننصت ونتحدث ولابد أن يتم فى هذا المناخالمنفتح. أنه يشعر بتحفيز كبير ومتفاؤل بهذه المبادرات ويؤكد على أهمية أن يكون علاقة للدين بالثقافة.

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن المجتمع المدنى يلعب دور هام فى التعاطف والاحترام والرفق بالأخر والمشكلة تكمن فى استخدامالدين فى أعراض أخرى مثل السياسية ودور المجتمع المدنى تخطى هذا الأمر.

وتابع خلال كلمته بمؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية عن الحوار العربى الأوروبى، إنه رأى انقسام فى الكنيسة على مدار الكثير من الأعوام وأحيانا يلعب الديندور فى الانقسامات والحروب ولدينا اتفاقية الجمعة العظيمة فى إيرلندا وتلعب السياسة دور هام فى دحر الانقسامات التى يحدثها الدين فعندما ننظر إلى تاريخ الاتحاد الأوروبى نرى أنه تم تأسيسه لنتغلب على الانقسامات.