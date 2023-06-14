السعودية: استقبال 16 ألف حاج من العراق بـ"جديدة عرعر"

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استكمل منفذ جديدة عرعر الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية بالسعودية مهمة استقبال أكثر من 16 ألف من حجاج البرّ من العراق وسط خدمات من التسهيلات الجمركية والجوازات والصحيّة.



وعملت لجنة الحج بالمنطقة على سرعة إنهاء كافة الإجراءات للحجاج وتقديم جميع الخدمات والرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكانيتها المادية لراحة ضيوف الرحمن بمشاركة أكثر من 100 متطوعٍ ومتطوعةٍ أسهموا في تنظيم الحجاج ومساعدة كبار السن والمعاقين، حيث نفذوا أكثر من 4000 ساعةٍ تطوعية، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).



وفي السياق، تستعد الخطوط الحديدية السعودية (سار) إلى نقل أكثر من مليوني ركاب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، حيث يعد القطار أحد أبرز المشاريع التي نفذتها المملكة خلال السنوات الـ 15 الماضية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهو قطار كهربائي ترددي ينقل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة بين كل من منى وعرفات ومزدلفة، ويبلغ طوله 18 كيلومترا ينطلق من منطقة تخزين القطارات ليعبر تسع محطات ثلاث في مشعر عرفات وثلاث في مشعر مزدلفة وثلاث في مشعر منى آخره تقع بجوار جسر الجمرات وتبلغ سرعة القطار 80 كيلو مترا في الساعة ويستطيع قطع المسافة بين منى وعرفات خلال قرابة 20 دقيقة.



ويتكون أسطول قطار المشاعر المقدسة من 17 قطارا تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد 3 الآف راكب في حين أن سعة القطار المقعدية تبلغ 20% من مجموع ركابه لتبلغ بذلك طاقة قطار المشاعر المقدسة الاستيعابية 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، ويسهم في نقل ما يزيد على 350 ألف حاج في حركته لنقل الحجاج بين مختلف المشاعر المقدسة.



ويسهم قطار المشاعر المقدسة في نقل مئات الآلاف من الحجاج في كل حركة من حركاته المختلفة بين المشاعر، وقد تمكن من نقل مليونين و300 ألف راكب خلال موسم الحج 1444هـ وذلك عبر 2170 رحلة، وتوقف قطار المشاعر المقدسة بعد ذلك عن العمل عامي 2020 و2021 في ظل جائحة كورونا، ليعود للعمل مجددا في العام 2022 حيث قام بنقل مليون و350 ألف راكب في موسم الحج الماضي 1443هـ وذلك عبر 2228 رحلة.