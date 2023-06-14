الرئيس الفرنسى يشهد اليوم افتتاح معرض "فيفا تكنولوجى" فى باريس

ومن المنتظر أن يقوم ماكرون بجولة بأروقة المعرض حيث سيلتقي بالعديد من ممثلي الشركات الناشئة المشاركة، ويتطرق إلى القضايا والتحديات التي تواجه مجال التكنولوجيا والابتكار في فرنسا، ولاسيما من خلال الإشارة إلى أدوات التمويل ووسائل دعم الجهات الفاعلة الناشئة بشكل أفضل، ثم سيتحدث خلال مائدة مستديرة مع أربعة من قادة الأعمال عن خطته الطموحة في مجال الابتكار والذكاء الرقمي والاصطناعي، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

كما سيتطرق أيضا إلى مجموعة من الموضوعات المهمة منها الإعلان عن السياسات المتبعة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وخاصة مع ظهور ChatGPT، وهي من ضمن التقنيات التي تتطور بقوة وخاصة على مدار السنوات العشر الماضية ولها تأثير كبير في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دعم جميع الجهات الفاعلة الناشئة وتمويل أحدث الابتكارات.

وسيرافق الرئيس الفرنسي في جولته كل من وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، وزيرة التعليم العالي والبحث سيلفي روتيو، ووزيرة الثقافة ريما عبدالملك، ووزير التحول الرقمي في فرنسا جان نويل بارو.

وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إلى أهمية هذا الحدث في مجال التكنولوجيا في فرنسا، خاصة وأن إتقان الأدوات الرقمية الجديدة أصبح أمرا ضروريا لضمان سيادة البلاد في المجال التكنولوجي.

لذلك، سيعتزم الرئيس الفرنسي إعادة التأكيد على أهمية ضمان سيادة فرنسا، في المجال التكنولوجي والرقمي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي الذي شهد تسارعا مذهلا في الأشهر الأخيرة.

وفي 30 يونيو 2016، فتح معرض VivaTech أبوابه لأول مرة، وذلك بهدف وضع باريس على خريطة العالم للتكنولوجيا، على نفس مستوى "لاس فيجاس "، التي استضافت معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) منذ عام 1978 وهو أهم معرض مخصص للابتكار التكنولوجي في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية. وفي ذلك الوقت، قام الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند بزيارة إلى المعرض، وسط حضور 1200 شركة ناشئة وبعض الشخصيات مثل الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، الشركة الأم لـ Google، والمؤسس المشارك لشركة LinkedIn.

أما اليوم، فسوف يشهد ماكرون افتتاح معرض "فيفا تكنولوجي" في نسخته السادسة المقامة من 14 إلى 17 يونيو الجاري، ويقوم بجولة بأروقته وسط حضور نحو 2400 شركة ناشئة بالإضافة إلى 2000 مستثمر.