اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: 20 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:04 م
الرئيس السيسي: 20 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة وفرت 16 مليار جنيه من أجل القضاء على قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن بعض الجهات وفرت بضعة مليارات أخرى لهذا الغرض.
 
وأضاف الرئيس السيسي على هامش جولته بالبحيرة: "لما اتعرض عليا موضوع قوائم الانتظار من 4 سنين كانوا 12 ألف وكان ساعتها فيه جهات كتيرة اتبرعت لتنهى القائمة ..قوائم الانتظار لغاية دلوقتي علي مستوى الدولة المصرية كام؟ حد يعرف؟ ..دخلنا على 2 مليون والرقم اللى تم انفاقه حتى الان في قوائم الانتظار داخل في 20 مليار منهم 16 مليار الدولة وفرتهم وعدة مليار تجت من جهات كتيرة زى الازهر والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني .. لكن بقولكم احنا كنا بنتكلم في 4 سنين في 12 الف ولما اشتغلنا عليه بقا 2 مليون في 4 سنين وكنت متوقع كده".
 
وتابع الرئيس: "الأزمة اللى عندنا فيها طلبات في كل شيء تعليم وصحة وطرق والسكة الحديد والكهرباء في أى موضوع هتجد .. لكن الإجابة يا ترى بفضل الله سبحانه وتعالي حجم عبورنا معقول ولا مش معقول؟ ..حاسين بكرم ربنا لينا ولا لأ؟..مش متوقفين عند 2 مليون ويا رب يستر علينا دايما".
 
 

السيسي

الإسكندرية

المشروعات القومية

برج العرب

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسي

جامعة برج العرب التكنولوجية

محطة تحيا مصر

ميناء الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: "خلال الـ7 أسابيع اللى فاتت عبر 220 ألف سودانى إلى مصر"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:31 م

الرئيس السيسي: "الأزمة الروسية رفعت الأسعار كتير.. وبنحاول نخفف الآثار"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:32 م

الرئيس السيسى: التموين يمس 70 مليون مصرى.. ولم يصلنا من القمح سوى 3.5 مليون طن

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:37 م

الرئيس السيسي: "مسيطرون على الأمور بفضل الله وهنعدى من كل الأزمات"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:42 م

الرئيس السيسي: الريف المصرى كان يغطى احتياجاته الغذائية قبل 40 سنة والآن تغير الحال

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:45 م

الرئيس السيسي: "الجامعات اللى اتعملت تكفى الطلب على التعليم حتى 2050"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة