الرئيس السيسي: 20 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة وفرت 16 مليار جنيه من أجل القضاء على قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن بعض الجهات وفرت بضعة مليارات أخرى لهذا الغرض.

وأضاف الرئيس السيسي على هامش جولته بالبحيرة: "لما اتعرض عليا موضوع قوائم الانتظار من 4 سنين كانوا 12 ألف وكان ساعتها فيه جهات كتيرة اتبرعت لتنهى القائمة ..قوائم الانتظار لغاية دلوقتي علي مستوى الدولة المصرية كام؟ حد يعرف؟ ..دخلنا على 2 مليون والرقم اللى تم انفاقه حتى الان في قوائم الانتظار داخل في 20 مليار منهم 16 مليار الدولة وفرتهم وعدة مليار تجت من جهات كتيرة زى الازهر والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني .. لكن بقولكم احنا كنا بنتكلم في 4 سنين في 12 الف ولما اشتغلنا عليه بقا 2 مليون في 4 سنين وكنت متوقع كده".

وتابع الرئيس: "الأزمة اللى عندنا فيها طلبات في كل شيء تعليم وصحة وطرق والسكة الحديد والكهرباء في أى موضوع هتجد .. لكن الإجابة يا ترى بفضل الله سبحانه وتعالي حجم عبورنا معقول ولا مش معقول؟ ..حاسين بكرم ربنا لينا ولا لأ؟..مش متوقفين عند 2 مليون ويا رب يستر علينا دايما".