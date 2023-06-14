اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بالإسكندرية والبحيرة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:38 م
الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بالإسكندرية والبحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مستشفى كوم حمادة التخصصي في البحيرة، المقامة على 3100 متر مربع بتكلفة 450 مليون جنيه، مشاركة في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
 
وافتتح الرئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى المواسى الجامعي التي تتكون من 7 كبسولات زرع نخاع وملحقاتها وغرفة فصل خلايا جذعية ومعمل لحفظ وتجميد الخلايا، وصنعت الوحدة كاملة في ألمانيا لزرع النخاع الطاقة الاستيعابية من 60 إلى 70 زرع نخاع تخدم الوحدة محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، ويتم زرع النخاع بالمجان، وتتبع جميع الإجراءات العالمية لوحدات زرع النخاع طبقا لأحدث البروتوكولات، وأيضا تسهم في القضاء على قوائم الانتظار في مصر.
 
وبسؤال الرئيس السيسي عن تكلفة الإحالة الواحدة لمريض زرع النخاع، أجابت الدكتورة منال السردي رئيس وحدة زرع النخاع أستاذ في كلية طب الإسكندرية قائلة: إن التكلفة قد تصل إلى 150 ألف جنيه للحالة الواحدة، وهناك نوعين من الزراعة: زراعة ذاتي تصل ثمنها إلى: 100 ألف جنيه، وزرع متبرع تصل إلى 150 ألف جنيه.
 
كما افتتح الرئيس مشروع نفق وكباري السادات عند تقاطع طريق السادات ونفق السادات أسفل طريق كورنيش الإسكندرية.
 
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى

السيسي

الإسكندرية

المشروعات القومية

برج العرب

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسي

جامعة برج العرب التكنولوجية

محطة تحيا مصر

ميناء الإسكندرية

المؤتمر الوطنى للشباب



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 812 مليار جنيه في الإسكندرية والبحيرة خلال 8 سنوات

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:34 م

الرئيس السيسي: بيقولوا بيهد الجوامع والبلد بتحب الطرق.. انتوا واخدين بالكم يعني إيه دولة؟

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:20 م

الرئيس السيسي عن ارتفاع الأسعار: "إحنا بنبنى دولة"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:19 م

المذيع أحمد سلامة: العالم كله على صفيح ساخن ومصر تبنى وتطور

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:05 م

رئيس الوزراء: 6 مجمعات إنتاج حيوانى بالبحيرة ومجمعان لإنتاج 52.5 طن ألبان يوميا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:01 م

رئيس الوزراء: الإسكندرية طول عمرها مخنوقة نتيجة ارتفاع الكثافة السكانية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:50 م

رئيس الوزراء: الدولة تستهدف رفع جودة حياة المواطن من خلال المشروعات القومية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:46 م

الرئيس السيسى يخاطب المصريين من البحيرة: المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تخطت 350 مليار جنيه.. الأزمة الروسية رفعت الأسعار ونحاول تخفيف آثارها.. التموين يمس 70 مليون مصري.. واستقبلنا 220 ألف سودانى فى 7أسابيع

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة