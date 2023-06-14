الرئيس السيسي يشاهد فقرة غنائية خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرة غنائية خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المقامة فى الإسكندرية.
الرئيس السيسي يشاهد فقرة غنائية خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشبابالأربعاء، 14 يونيو 2023 06:40 م
الرئيس السيسى
محمد شعلان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسي: ما بخافش أبدا.. ولو كنت خوفت كان زمان مصر فى خراب ودمارالأربعاء، 14 يونيو 2023 06:34 م
قيادى بـ"مستقبل وطن": تمكين الشباب ازدهر فى عهد الرئيس السيسىالأربعاء، 14 يونيو 2023 06:33 م
8868 مشروعا فى شتى القطاعات.. مشروعات حياة كريمة هدية الرئيس السيسي لأهالى البحيرةالأربعاء، 14 يونيو 2023 06:13 م
الرئيس السيسي: الفكرة من العاصمة الإدارية إننا نحول التراب لفلوسالأربعاء، 14 يونيو 2023 06:11 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة