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الرئيس السيسي يشاهد فقرة غنائية خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب

الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:40 م
الرئيس السيسي يشاهد فقرة غنائية خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب الرئيس السيسى
محمد شعلان

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرة غنائية خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المقامة فى الإسكندرية.
 
 

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