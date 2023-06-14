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الرئيس السيسي: ميناء أبو قير يضم 10 كم أرصفة.. ولا يوجد مثله إلا في إسبانيا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:37 م
الرئيس السيسي: ميناء أبو قير يضم 10 كم أرصفة.. ولا يوجد مثله إلا في إسبانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ميناء أبو قير، فى الإسكندرية، يضم أكثر من 10 كيلومترات أرصفة، منها رصيف على عمق 22 مترا، وهذا الرصيف المصري لا يوجد مثله في العالم إلا في إسبانيا، متابعا: "هناك 7 ملايين متر موجودين مباني داخل البحر، يعني هيتعمل كورنيش جوه البحر بطول 8 كيلو أي ما يعادل نصف كورنيش الإسكندرية".
 
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب بالإسكندرية: "حجم العمل المطلوب في الدولة المصرية كتير جدا، والمطلوب فيكي يا مصر عايز عمل ليل ونهار عشرات السنين بلا كلل ولا ملل، ولا الدكتور معيط يقولي مافيش فلوس، يعني أنا عايز أطمنكم إننا ماشيين كويس".
 
وأكمل الرئيس السيسي: "كان فيه شاب في البحيرة بيقول لي طمني يا فندم على الشباب، قلت له يا محمد إحنا بنقول فيه 2.2 مليون أو 2.5 مليون فدان بنزرعهم أو هنزرعهم بالكتير على آخر السنة الجاية، يعني قد البحيرة كلها مرة وشوية".
 
وأردف الرئيس: "أنا عايز أقولكم على حاجة.. أوعوا تفتكروا إن فيه حد هيتحرك يبني ويعمر ويصلح لأجل خاطر الناس، وينضام، دا اللي بيطبطب على حد ربنا بيديله حسنة، واللي بيشيل حاجة من الأرض شوكة ولا طوبة ربنا بيديله حسنة، فاللي هيغير حياة بلد ينضام؟ لا ماينضامش".

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