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الرئيس السيسي: لو لدى اكتفاء ذاتى لكل شيء لن يفرق معى سعر الصرف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 05:18 م
الرئيس السيسي: لو لدى اكتفاء ذاتى لكل شيء لن يفرق معى سعر الصرف الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديث محمد شادي الباحث الاقتصادي، بأن جيل الشباب يرى نفسه أنه يتحمل مسئولية مشكلات من الماضي، حيث قال الرئيس السيسي: "أنت بتعتب أنك شيلت شيلة لصالح اللى جاى، وأنت هتشيل لسة تاني".
 
وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "يا ترى الوعاء الدولاري في مصر محتاج تحفيز بزيادة سعر الصرف، هل عندك الوعاء بتاعك فيه طلبك من الدولار أم لا ، لو قلت اها سنقول تحرير سعر الصرف مطلوب وممكن تزود بشكل كبير سعر الصرف ".
 
وقال الرئيس السيسي: "لو بجيب طن اللحوم اللى الناس في مصر سعرت اللحوم بسعر عالى، لو قلت بجيب طن اللحمة بـ2000 دولار لما كان الدولار بيساوى 6 جنيهات غير لما يساوى الدولار 15 و16 وغير لما يساوى 30".
وأضاف الرئيس السيسي :"ليس لدى اكتفاء ذاتى في كل شيء لو لدى اكتفاء ذاتى لن تفرق معي سعر الصرف، وما يتم تسعيره سيرتب عليه تضخم، وهناك فرق أن أسعره أن يكون بـ6 و 7 و 8 وأسعره بـ16 وأسعره بـ30 وأسعره بـ100".

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