الرئيس السيسي: لو لدى اكتفاء ذاتى لكل شيء لن يفرق معى سعر الصرف

كتب أحمد عرفة

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديث محمد شادي الباحث الاقتصادي، بأن جيل الشباب يرى نفسه أنه يتحمل مسئولية مشكلات من الماضي، حيث قال الرئيس السيسي: "أنت بتعتب أنك شيلت شيلة لصالح اللى جاى، وأنت هتشيل لسة تاني".

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "يا ترى الوعاء الدولاري في مصر محتاج تحفيز بزيادة سعر الصرف، هل عندك الوعاء بتاعك فيه طلبك من الدولار أم لا ، لو قلت اها سنقول تحرير سعر الصرف مطلوب وممكن تزود بشكل كبير سعر الصرف ".

وقال الرئيس السيسي: "لو بجيب طن اللحوم اللى الناس في مصر سعرت اللحوم بسعر عالى، لو قلت بجيب طن اللحمة بـ2000 دولار لما كان الدولار بيساوى 6 جنيهات غير لما يساوى الدولار 15 و16 وغير لما يساوى 30".

وأضاف الرئيس السيسي :"ليس لدى اكتفاء ذاتى في كل شيء لو لدى اكتفاء ذاتى لن تفرق معي سعر الصرف، وما يتم تسعيره سيرتب عليه تضخم، وهناك فرق أن أسعره أن يكون بـ6 و 7 و 8 وأسعره بـ16 وأسعره بـ30 وأسعره بـ100".