الرئيس السيسي للمزارعين: "الأرض الزراعية كنز كبير قوى.. خلوا بالكم منها"

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تعمل على تجهيز 450 ألف فدان فى سيناء، لأنه من الأهمية أن تطال التنميو كل مكان، وعدم نسيان أى مكان خارج دائرة الاهتمام والتنمية.

وأضاف الرئيس السيسي على هامش جولته لافتتاح مشروعات حياة كريمة فى البحيرة: "اتعملت محطة بحر البقر بتدي 5.7 مليون متر لصالح الكلام ده.. والمياه دي كانت بتترمى في بحيرة المنزلة.. أخدنا جزء من مياه الصرف الزراعي ودخلناها شرق القنال.. واتعملت محطة معالجة بـ 5.7 مليون متر مياه.. ونفس الكلام في المحسمة مليون متر في اليوم كانت بتترمي في بحيرة التمساح.. كان ممكن تتعالج نتخلص من السماد والكيماوي الموجود فيها وتبقا نسبة الملوحة أعلى شوية من المياه الطبيعية.. بيتعمل حاجة أن احنا بناخد المياه عكس الاتجاه".

وتابع: "مشروع كبير جدا في مستقبل مصر علشان 2 مليون فدان ..لازم تروحوا تبصوا على الحاجات دي بين محطات الرفع.. ترع مواسير او خرسانة توصل المياه.. والمسافة 140 كيلو لغاية محطة الحمام بتعمل 7.5 مليون متر/ اليوم .. نهر جديد .. والمياه دى كانت بتترمى فى المكس.. علشان توصل المياه وتعملها معالجة وتعمل 15 محطة رفع لزراعة 2 مليون فدان.. وتكلفة الفدان تصل إلى 300 ألف جنيه.. يعنى 300 مليار للمليون فدان فقط.

ودعا الرئيس السيسي المزارعين للحفاظ على أراضيهم قائلا: "الأرض الزراعية كنز كبير قوي خلوا بالكم منها.. فى توشكى وشرق العوينات 900 ألف فدان بيتعمل فيهم محطات رفع وترع.. اللى هيحاسب على الكلام ده وشايفه واحد بس هو ربنا مش حد تاني".