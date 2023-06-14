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الرئيس السيسي: قلت عايزين نشتغل ليل ونهار من 5 صباحا وقمت أنا 5 الصبح وانتم ماقمتوش

الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:06 م
الرئيس السيسي: قلت عايزين نشتغل ليل ونهار من 5 صباحا وقمت أنا 5 الصبح وانتم ماقمتوش الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي :"والله العظيم المصريين أثبتوا خلال الـ10 سنوات الماضية أنهم على قدر المسئولية، فاللى قدمت شهيد ومصاب لم تتكلم بل تقول أيضا عندي كمان خده".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "عمرى ما قلت كلام معسول لكم إن الأمور ستكون خضراء ولدى صفائح العسل والزبدة ولكن قلت البلد محتاجة شغل من نار على طول".

وتابع الرئيس السيسي: "لو مكنتش قلت الكلام ده قبل كدة مخدعتكمش وتراجعت لكن قلت عايزين نشتغل ليل ونهار من الساعة 5 صبح وقمت أنا 5 الصبح وأنتم ماقمتوش".


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