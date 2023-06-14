الرئيس السيسي عن ارتفاع الأسعار: "إحنا بنبنى دولة"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يعلم أن الأكل غالٍ، مشددا على أن الدولة تحاول معالجة تاريخ طويل.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "بقول كده علشان كتير مننا يقول الأكل غال.. صحيح.. بس احنا بنحاول بناء الدولة ومعالجة تاريخ طويل ..عاوز اقولكم على حاجة مردتش أقول للدكتور مصطفى وقف محور المحمدية وورى الناس كان شكله عامل ازاى؟ والناس كانت راضية وساكتة .. يعني تخليه كده؟ .. اوعوا تزعلوا من اللى هقوله .. ناكل ولا أشيل وأخليه زى ما انتوا بتشوفوه دلوقتي ..وتبقا الدنيا صعبة شوية ..أسيب الناس مرمية في الشوارع ونايمة في الصفيح والاكل موجود ناكل.. ولا أشيل الناس واسكنهم في بشاير الخير والدنيا تبقا غالية شوية".