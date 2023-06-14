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الرئيس السيسي: المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة تخطت 350 مليار جنيه حتى الآن

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:15 م
الرئيس السيسي: المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة تخطت 350 مليار جنيه حتى الآن الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على فتح نقاش مع الأهالي بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة، قائلا: "سعيد إن أنا أشوفكم النهارده وأفطر معاكم.. اللي أنا شفته النهارده في القرية يعني يخلينا نُصِر ونستمر بفضل الله سبحانه وتعالى في اللي إحنا بنعمله ده لغاية ما نخلص كل قرى الريف المصري مش بس المرحلة الأولى".
 
وأضاف الرئيس السيسي: "شوفوا الكلام ده بقولوا ديما وقلته من بدري أوي.. قلت إن إحنا ماحدش يقدر يعمل حاجة لوحده.. لا حكومة ولا رئيس ولا مؤسسات لكن نقدر مع بعض.. وأنا قلت الكلام ده.. قلت إن إحنا التحديات الموجودة جوه مصر كتير وزي ما شفتوا لما بدأنا في حياة كريمة الرقم كان في البداية 200 و250 مليار.. والموضوع دلوقتي وصل لـ350 مليار دلوقتي للمرحلة الأولى وقلنا المرحلتين التانيين هيكملوا أكتر من تريليون جنيه يعني ألف مليار".
 

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