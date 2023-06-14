الرئيس السيسي: الفكرة من العاصمة الإدارية إننا نحول التراب لفلوس

محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الفكرة من العاصمة الإدارية الجديدة أننا نحول الأرض التراب لفلوس، قائلا: "أنا معنديش إلا الفكرة لحل مسائل دولة ظروفها الاقتصادية صعبة، والدولة فيها 105 ملايين ومحدش قال تعالى حل لي مسألة أني في 2011 كنا 80 مليونا ودلوقتي 105 ملايين".

وتساءل الرئيس السيسي في تعليقه: "هل زادتا موارد الدولة لاستيعاب الـ25 ملايين مواطن أننا نلبي مطالبهم سواء اسكان أو زراعة أو تعليم أو صحة أو تشغيل لا طبعا.. ولما تيجي تتكلم في الحوار الوطني هتقولي التشغيل فيه مشكلة وده كلام صحيح لو نزلت ل3و2% بس اعملها ازاي في حاجات اعملها لوحدي وفي حاجات نعملها كلنا مع بعض".

ووجه الرئيس السيسي كلامه لرئيس حزب العدل: "كل شاب وكل فتاة يقدر يقدر يعمل حاجة في مصر أنا مرحب به".

ورد النائب عبد المنعم إمام: "أنا بشوف اللي حضرتك طرحته لما حد يبقى عنده وجهة نظر وانت جاهز لاستيعابه اعتقد أن ده أمر مكنش بيحدث مع الاحزاب خاصة الأحزاب في جانب المعارضة وأحي حضرتك على هذه الخطوة واحنا في كل وقت جاهزين بكوادرنا ورؤانا في خدمة الدولة المصرية ومستقبلها".

وعلق الرئيس السيسي: "احنا مرحبين واختلف في فكرة كلمة المعارضة ليه نقول معارضة بكم واحنا واحد وخلونا واحد احسن".