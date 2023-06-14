اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 04:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: 400 ألف وحدة سكنية غير صالحة بالإسكندرية والإسكان البديل يكلف 150 مليارا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:35 م
الرئيس السيسى: 400 ألف وحدة سكنية غير صالحة بالإسكندرية والإسكان البديل يكلف 150 مليارا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قوائم الانتظار تساهم فى حل المشاكل الصحية للمواطنين بدلا من انتظارهم شهورا أو سنين.
 
أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: قوائم الانتظار تساهم في تدريب الأطباء من خلال حجم العمل المتزايد لأن قوائم الانتظار بتبقا دايما حالتها صعبة.. لما النهاردة خلال 4 سنين حجم قوائم الانتظار داخل في 2 مليون حالة معناه إن أنا وفرت للأطباء إنهم يتشغلوا بشكل مكثف جدا فى حالات حرجة فى كل التخصصات".
 
 
تابع الرئيس: "احنا بنتكلم مش الأرقام كبيرة.. الفكرة كلها إن فيه كتير من الموضوعات لو كانت اتعملت في أماكن جديدة خالص مكنتش هتكلفنا التكاليف دي كلها نضطر نصلح في اللى احنا عملناه..بنحاول نصلح ثم نبني ونطور اللى احنا بنعمله والمكان الجديد أفضل كتير من الدخول في التخطيط السابق الذى تم تجاوزه من دون أن نوزع اتهامات ..لكنا احنا موجودين علشان نصلح ما أمكن أى حاجة يمكن نعملها".
 
عن محور الإسكان، تحدث الرئيس قائلا: "هتكلم على الإسكان كأحد المشاكل المزمنة من 300 - 400 ألف وحدة سكنية غير صالحة.. لو بنتكلم عن تكلفة هذه الوحدات لو حبينا نعملهم إسكان بديل بنتكلم لـ 300 ألف 150 مليار علشان تقول للناس إن المبنى ده غير صالح وغير قابل للإصلاح يبقا هبنيله وبعد كده أهد ده علشان غير صالح".
 
 
تابع الرئيس: "المشارف" كانت موجودة على أرض سبخية بدل ما كنا بنينا في الإسكندرية ولو كنا عملنا اللى احنا عملناه خلصنا 500 فدان وبنردم 1000 فدان تانيين فى منطقة العامرية واحنا بنعمل ده بطريق علشان يتربط على الصحراوى".
 
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى

السيسي

الإسكندرية

المشروعات القومية

برج العرب

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسي

جامعة برج العرب التكنولوجية

محطة تحيا مصر

ميناء الإسكندرية

المؤتمر الوطنى للشباب



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: بيقولوا بيهد الجوامع والبلد بتحب الطرق.. انتوا واخدين بالكم يعني إيه دولة؟

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:20 م

الرئيس السيسي عن ارتفاع الأسعار: "إحنا بنبنى دولة"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:19 م

المذيع أحمد سلامة: العالم كله على صفيح ساخن ومصر تبنى وتطور

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:05 م

رئيس الوزراء: 6 مجمعات إنتاج حيوانى بالبحيرة ومجمعان لإنتاج 52.5 طن ألبان يوميا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:01 م

رئيس الوزراء: الإسكندرية طول عمرها مخنوقة نتيجة ارتفاع الكثافة السكانية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:50 م

رئيس الوزراء: الدولة تستهدف رفع جودة حياة المواطن من خلال المشروعات القومية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:46 م

الرئيس السيسى يخاطب المصريين من البحيرة: المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تخطت 350 مليار جنيه.. الأزمة الروسية رفعت الأسعار ونحاول تخفيف آثارها.. التموين يمس 70 مليون مصري.. واستقبلنا 220 ألف سودانى فى 7أسابيع

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة