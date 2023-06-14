الرئيس السيسى: 400 ألف وحدة سكنية غير صالحة بالإسكندرية والإسكان البديل يكلف 150 مليارا

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قوائم الانتظار تساهم فى حل المشاكل الصحية للمواطنين بدلا من انتظارهم شهورا أو سنين.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: قوائم الانتظار تساهم في تدريب الأطباء من خلال حجم العمل المتزايد لأن قوائم الانتظار بتبقا دايما حالتها صعبة.. لما النهاردة خلال 4 سنين حجم قوائم الانتظار داخل في 2 مليون حالة معناه إن أنا وفرت للأطباء إنهم يتشغلوا بشكل مكثف جدا فى حالات حرجة فى كل التخصصات".

تابع الرئيس: "احنا بنتكلم مش الأرقام كبيرة.. الفكرة كلها إن فيه كتير من الموضوعات لو كانت اتعملت في أماكن جديدة خالص مكنتش هتكلفنا التكاليف دي كلها نضطر نصلح في اللى احنا عملناه..بنحاول نصلح ثم نبني ونطور اللى احنا بنعمله والمكان الجديد أفضل كتير من الدخول في التخطيط السابق الذى تم تجاوزه من دون أن نوزع اتهامات ..لكنا احنا موجودين علشان نصلح ما أمكن أى حاجة يمكن نعملها".

عن محور الإسكان، تحدث الرئيس قائلا: "هتكلم على الإسكان كأحد المشاكل المزمنة من 300 - 400 ألف وحدة سكنية غير صالحة.. لو بنتكلم عن تكلفة هذه الوحدات لو حبينا نعملهم إسكان بديل بنتكلم لـ 300 ألف 150 مليار علشان تقول للناس إن المبنى ده غير صالح وغير قابل للإصلاح يبقا هبنيله وبعد كده أهد ده علشان غير صالح".

تابع الرئيس: "المشارف" كانت موجودة على أرض سبخية بدل ما كنا بنينا في الإسكندرية ولو كنا عملنا اللى احنا عملناه خلصنا 500 فدان وبنردم 1000 فدان تانيين فى منطقة العامرية واحنا بنعمل ده بطريق علشان يتربط على الصحراوى".