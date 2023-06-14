الرئيس السيسى يفتتح مشروعات "حياة كريمة" فى الأبعادية بالبحيرة.. إنفوجراف

تفقد الرئيس السيسى عددا من المشروعات الخدمية التى تم تنفيذها فى إطار مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية بالبحيرة

تفقد الرئيس الوحدة الصحية ومجمع الخدمات التكنولوجية بالقرية

تضمنت الجولة الرئاسية زيارة دار مسنين الأبعادية والاطمئنان على النزلاء بالدار واستفسر الرئيس عن الخدمات المقدمة لهم

التقى الرئيس عددا من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة وأدار حواراً مع حشد من المواطنين