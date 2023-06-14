اليوم السابع
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الرئيس السيسى يفتتح مشروعات "حياة كريمة" فى الأبعادية بالبحيرة.. إنفوجراف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:55 ص
الرئيس السيسى يفتتح مشروعات "حياة كريمة" فى الأبعادية بالبحيرة.. إنفوجراف الرئيس السيسي مع المواطنين فى البحيرة

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" والتقى بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.
 
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تفقد الرئيس السيسى عددا من المشروعات الخدمية التى تم تنفيذها فى إطار مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية بالبحيرة
 
تفقد الرئيس الوحدة الصحية ومجمع الخدمات التكنولوجية بالقرية 
 
تضمنت الجولة الرئاسية زيارة دار مسنين الأبعادية والاطمئنان على النزلاء بالدار واستفسر الرئيس عن الخدمات المقدمة لهم
 
التقى الرئيس عددا من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة وأدار حواراً مع حشد من المواطنين

 


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