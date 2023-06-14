الرئيس السيسى: مش قلقان من السوشيال ميديا لأن الناس بتشوف التغيير حواليها

إبراهيم حسان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يقلق من السوشيال ميديا، موضحا: "أنا مش قلقان من السوشيال ميديا لأن أنا عارف إن السوشيال ميديا عبارة عن دردشة الناس مع بعضها، بس على الهواء، دلوقتي الناس بتقعد على الفيس تتكلم لكن في النهاية كل واحد فينا في مكان بيشوف اللي بيتعمل، يعني لو حد اتعامل مع مستشفى والخدمة كويسة شاف، ولو حد اتعامل مع مركز طبي جوه قرية ماكنش موجود شاف، ولو الخدمات كانت بتتقدم في مكان والشخص راح مجمع الخدمات للحصول على خدمته شاف".

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته للأهالي بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة: "اللي بيتولى قلوب العباد رب العباد، وكل واحد بياخد نصيبه.. ربنا مهيمن فخليك مع ربنا، هل إحنا كدولة بنجري على قد طاقتنا.. لا والله العظيم أكتر من طاقتنا.. مافيش حاجة بتتعمل لوحدها ولكن بجهدنا كلنا".

وأكمل الرئيس السيسي: "لو كان فيه فرصة أكتر من كده هنعمل أكتر من كده، وموضوع الصناعة شغالين فيها جامد جدا دلوقتي لأن فيها فرصة كويسة جدا لحاجتين، أول حاجة التشغيل أي العمالة، والحاجة التانية تزويد الناتج المحلي بشكل كويس، ولو صدرنا نجيب دولار، ولو كفينا مش هنشتري بدولار".

وأردف: "قلت في زيارتي لزامبيا، إن كل ساعة الدولة تضيعها في اقتتال، ده خراب سنين.. يعني بدل ما تختلف معايا اشتغل.. انت من حقك تشتغل وترفض بس اشتغل، شوفوا يا مصريين ليكم كلكم كل ما هتصبروا وتقولوا يارب وتشتغلوا ربنا هيغير حالنا للأحسن".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن حجم الإنفاق الذي كان يهدر بمحافظة القاهرة في الطرق 8 مليارات دولار سنويا.