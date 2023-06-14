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الرئيس السيسى لنزلاء دار مسنين الأبعادية: "جاى أطمن عليكم.. احنا عايشين ببركتكم"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:49 ص
الرئيس السيسى لنزلاء دار مسنين الأبعادية: "جاى أطمن عليكم.. احنا عايشين ببركتكم" الرئيس السيسى مع نزلاء دار المسنين فى الأبعادية
كتب سمير حسنى

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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا مع نزلاء دار مسنين الأبعادية فى محافظة البحيرة.

ورحب الرئيس السيسي بالنزلاء قائلًا: "منورين الدنيا كلها.. عاملين إيه؟ إزيكم ..إزى صحتكم.. ربنا يكرمكم ويخليكوا لينا.. انتوا منورين الدنيا واحنا عايشين ببركتكم".

واستفسر الرئيس عن الخدمات المقدمة لكبار السن: "مبسوطين هنا؟ ..معقولة الحياة هنا؟ ..أنا جاى علشان أطمن عليكم..متنسوناش بالدعوات الطيبة.. عاوزين تزوروا النبي عليه الصلاة والسلام؟"، ورد النزلاء على سؤال الرئيس: منفنسناش في حاجة غير زيارة النبي".

 

 

 


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