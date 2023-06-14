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الرئيس السيسى عن الحوار الوطني: "ماحدش يقدر يقول إن أنا بس أمتلك مصلحة الوطن"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 04:34 م
الرئيس السيسى عن الحوار الوطني: "ماحدش يقدر يقول إن أنا بس أمتلك مصلحة الوطن" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجلسات الحوار الوطني قائلا: "بقول إن كتير من الجلسات شوفت الكلام الجميل اللى كان بيتقال فيها من الدكتور "على" لما كان ماسك المحور السياسى وإزاى كان بيتكلم".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية: "يا ريت كنت جبت بعض الفقرات اللى تم تداولها وكانت واضحة .. قد إيه حجم التفاهم مش الاختلاف وماله ما احنا عاملينه ليه؟ علشان نتكلم ونقول وجهة النظر التي تستهدف مصلحة الوطن.. ماحدش مننا يقدر يقول ان أنا بس أمتلك مصلحة الوطن .. لأ مينفعش .. كلنا نمتلك بلدنا ومسؤولين عنها ..محدش يقدر يتهم حد بالخيانة والعمالة ولا الجهل ، لكن ممكن نقول يعني محتاجين ننظم ده..الحوار كحالة محتاجين انها تستمر".
 

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