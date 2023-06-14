اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 02:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحوار الوطنى ليس نهاية المطاف..

الرئيس السيسى: الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة.. إنفوجراف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:52 م
الرئيس السيسى: الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة.. إنفوجراف انفوجراف اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الحوار الوطنى ليس نهاية المطاف والعفو الرئاسى خطوة من الخطوات ، مشيرا إلى أن الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة.

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد ابرز ما جاء في كلمة الرئيس خلال المؤتمر.

الفكرة من العاصمة الإدارية الجديدة أننا نحول التراب لفلوس

879de284-864d-4064-a3f2-3cea4836db20

الدولة المصرية لم تنفق جنيها واحداً من الموازنة فى مشروعات العاصمة الإدارية

هل دفعنا جنيه من الموازنة فى العلمين؟ والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة

 

ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها دفع كثيرًا من الدول لسؤالنا عن كيفية تحقيق ذلك رغم أن ظروف الدولة لا تسمح أن تفعل ما تحقق

 

عمرى ما قلت كلام معسول لكم وإن الأمور ستكون خضراء وأن لدى صفائح العسل والزبدة ولكن قلت البلد محتاجة شغل من نار على طول

 

 عايزين نشتغل ليل ونهار من الساعة 5 الصبح وقمت أنا 5 الصبح وأنتم ماقمتوش

 

كنت متصور إن المصريين مش هيتحملوا ولكن اتحملوا

 

هسقف لكل واحد يقدر يحل مسألة لمصر الكلام حاجة والعمل التنفيذى حاجة تانية

2b0a1c63-5bed-4282-a0cf-4289350757d3

الأطباء مشيت من مصر علشان أنا مش بديله كويس وراح يدور على فرصة تانية

 

قولت لوزير التعليم العالى هنزود عدد خريجى كليات الطب لأنى ما أقدرش أمنع الأطباء من السفر

 

الحوار الوطنى خطوة وليس نهاية المطاف والعفو الرئاسى خطوة من الخطوات

 

الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة

 

هل الدولة المصرية عندها فلوس تعمل تعليم لـ25 مليون شخص.. نريد 250 مليار دولار هنجيبهم منين

 


الرئيس السيسى

الحوار الوطنى

العاصمة الإدارية



الموضوعات المتعلقة

مصادر مصرفية: الرئيس السيسي ينحاز للمواطن فى استقرار سعر الصرف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:45 م

الرئيس السيسي: الحكومة تدخلت فى سعر الصرف لتثبيت الدولار

الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:02 م

المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة بالمنيا تعيد الأمل للمرضى والأكثر احتياجا.. تطوير واحلال وتجديد 5 مستشفيات وعدد كبير من الوحدات الصحية وإجراء اكثر من 50 ألف عملية جراحية ضمن القضاء على قوائم الانتظار

الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:00 م

القاهرة الإخبارية: ضربات جوية روسية تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة