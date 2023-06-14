الدولار في أدنى مستوياته أمام اليورو في التداولات العالمية

وكالات

شهد ا لدولار الأمريكي في التداولات العالمية اليوم الأربعاء 14 يونيو قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام اليورو وقرب أدنى مستوى في شهر مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن رسخت بيانات تضخم أقل من المتوقع وجهة النظر التي ترجح أن الفدرالي الأميركي سيمتنع عن رفع سعر الفائدة هذه المرة عندما يصدر قراره في وقت لاحق

وتراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر بعد يوم من خفض المركزي لأسعار الفائدة وسط تكهنات عن مزيد من التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر من بعد الجائحة.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة من بينها اليورو والإسترليني مسجلا 103.30 في التعاملات الآسيوية بعد أن تراجع خلال الليل لأدنى مستوى منذ 22 مايو أيار عند 103.04.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1% فقط الشهر الماضي وسجل أدنى ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس آذار 2021 وهو 4% مما رجح احتمالات وقف الفدرالي الأميركي لرفع الفائدة.