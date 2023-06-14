الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أكثر من مليون وحدة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الإتجار وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها مستغلاً ورشة كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها ، وعُثر بداخلها على (32 كرتونة بداخلها عدد مليون ومائة ألف وحدة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.