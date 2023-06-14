اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:27 ص
الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط أكثر من مليون وحدة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الإتجار وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها مستغلاً ورشة كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها ، وعُثر بداخلها على (32 كرتونة بداخلها عدد مليون ومائة ألف وحدة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


العاب نايه

ضبط العاب ناريه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة