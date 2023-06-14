الخارجية الصينية تدعو الولايات المتحدة لتعزيز التعاون وإعادته لمساره السليم

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى تشين قانج اليوم الأربعاء، إن العلاقات الصينية-الأمريكية تواجه منذ بداية العام صعوبات وتحديات جديدة معربا عن أمله فى تعاون الولايات المتحدة مع الصين لإدارة الخلافات بفعالية وتعزيز التبادلات والتعاون من أجل وقف تدهور العلاقات الثنائية وإعادتها إلى مسار التنمية السليمة والمستقرة.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الصيني تشين قانج ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن حيث شرح خلالها تشين مواقف الصين الرسمية بشأن مسألة تايوان وغيرها من الشواغل الرئيسية لافتا إلى أن يتعين على الولايات المتحدة احترام موقف الصين بشأن مسألة تايوان، والتوقف عن تقويض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية باسم المنافسة.
وحث تشين الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في قمة مجموعة العشرين في بالي، واحترام التزاماتها ذات الصلة.
من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن لنظيره الصينى تشين جانج، فى مكالمة هاتفية ، أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات الثنائية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، أن بلينكن وعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني تناولا مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية.
وناقش بلينكن، بحسب البيان، أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات بين البلدين لتجنب سوء التقدير والصراع.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في استخدام المشاركات الدبلوماسية لمناقشة المجالات مثار القلق، فضلا عن مجالات التعاون المحتمل.
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