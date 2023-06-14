الخارجية الصينية تدعو الولايات المتحدة لتعزيز التعاون وإعادته لمساره السليم

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الصيني تشين قانج ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن حيث شرح خلالها تشين مواقف الصين الرسمية بشأن مسألة تايوان وغيرها من الشواغل الرئيسية لافتا إلى أن يتعين على الولايات المتحدة احترام موقف الصين بشأن مسألة تايوان، والتوقف عن تقويض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية باسم المنافسة.

وحث تشين الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في قمة مجموعة العشرين في بالي، واحترام التزاماتها ذات الصلة.