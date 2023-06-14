اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:23 م
أكرم القصاص
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الجيش الجزائري: ضبط 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية وأسلحة ثقيلة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:11 م
الجيش الجزائري: ضبط 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية وأسلحة ثقيلة الجيش الجزائرى
أ ش أ

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أعلن الجيش الجزائري ضبط 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و122 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 7 وحتى 13 يونيو الجاري، من ضبط 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن ضبط بندقية رشاشة وأخرى قناصة، ورشاش من نوع كلاشنيكوف و٣ قنابل يدوية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.


وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 48 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، فضلا عن ضبط نحو ٤٥ ألف قرص مخدر.
وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ ٥٠ شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 122 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.


الجزائر

الجيش الجزائرى

الإرهاب فى الجزائر

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