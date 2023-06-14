التموين: التعاقد على 12 ألف رأس ماشية من جيبوتى

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، لافتا إلى فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلى 12 ألف رأس، لافتاً إلى أنه سيتم استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة وضخها بالمنافذ فور وصولها.

وأكد المصيلحى أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلاً عن إقامة 38 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية، وفقا للضوابط والاشتراطات، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.