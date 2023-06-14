الإمارات تقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 5.15%

وكالات

قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.15%، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 15 يونيو 2023.

يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد الأربعاء.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات، قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.