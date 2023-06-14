وقالت السلطات اليونانية، إنه تم إنقاذ 104 أشخاص آخرين، ويقدر عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المركب بنحو 400 شخص وقت غرقه.. حسبما ذكرت صحيفة كاثميرينى اليونانية.

وتشارك ست سفن لخفر السواحل اليونانية وفرقاطة بحرية وعربة نقل عسكرية وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية بالإضافة إلى عدة سفن خاصة في البحث عن آخرين يعتقد أنهم في عداد المفقودين.

يشار إلى أن آلاف المهاجرين واللاجئين لقوا مصرعهم خلال السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط فى قوارب صغيرة تقل أشخاصا يتجاوز عددهم طاقتها.