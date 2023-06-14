إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا

ووفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان"، تم الإبلاغ عن انفجارات قوية في أوديسا، ونصح رئيس الإدارة العسكرية المحلية في أوديسا، سيرجي براتشوك، السكان بالابتعاد إلى الملاجئ.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في خاركيف ومدينة زابوروجيه التي تخضع لسيطرة كييف في جنوب شرق أوكرانيا.

منذ 10 أكتوبر، يقوم الجيش الروسي بشن هجمات على الصناعات الدفاعية والهياكل العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن هذه الهجمات تأتي ردًا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.