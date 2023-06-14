إصابة 4 بينهم طفل فى حادث تصادم سيارتين بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الأولى نتج عن التصادم إصابة 4 أشخاص من بينهم طفل بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام ووجود مصابين تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث لمديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعى الشرقى بناحية البلابيش المستجدة دائرة مركز دار السلام، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو سعيد ط ح ا 22 سنة سائق ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر واصطدم بالسيارة ربع نقل " قيادة المدعو أحمد ح م ص 23 سنة سائق ويقيم قنا.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى " بكدمات متفرقة بالجسم " وقائد السيارة الثانية " بجرح رضى بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالبطن "وعبد الناصر ا ع 21 سنة عامل " بجرحين رضيين بالرأس والوجه " والطفل محمد س ج 10 سنة تلميذ " بجرح رضى بالرأس وإشتباه نزيف بالبطن " من مستقلى السيارة الأولى ويقيمون دائرة المركز.

وبسؤال قائدى السيارتين والمصابين بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.