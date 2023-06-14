إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة 6 أكتوبر

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 4 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.