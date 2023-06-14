إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 13 شخصا، تيجة وقوع حادث تصادم ما بين عزبة الشراقوة وعزبة فرج التابعة لمركز الرياض، لتدفع غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقىى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرياض يفيد بوقوع حادث تصادم ما بين عزبة الشراقوة وعزبة فرج التابعة لمركز الرياض، ليجري نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة أحمد حسين محمد سنة ونصف، بكدمات وسحجات مقيم بقرية أبو رية، وغادة شعبان محمد 16 سنة، باشتباه كسر بالفقرات، وسعاد رجب محمد 48 عام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وروعة شعبان محمد 15 عاما، باشتباه كسر باليد اليسري، وحبيبه وائل محمد 14 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ونعيمة محمود رجب 25 عام، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وإدارة رجب محمد، 40 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما تبين اصابة وائل محمود محمد 41 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأيمن السيد محمد 35 عام، باشتباه ارتجاج بالمخ، وتيسير عبد العزيز علي 45 عاما، بجروح بالأنف، وراندا وائل محمود 15 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وريهام وائل محمود 9 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد محمود رجب 13 عام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.