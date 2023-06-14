اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:17 م
أكرم القصاص
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إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:24 م
إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى أمام صوامع طهطا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت  التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى أمام صوامع طهطا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص ووجود 13 مصابا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق


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