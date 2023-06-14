اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة راكب اختل توازنه وسقط من قطار فى العياط

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:19 م
إصابة راكب اختل توازنه وسقط من قطار فى العياط سقوط شخص من قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقط راكب من قطار بقرية في العياط مما أدى إلى إصابته وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار بقرية ميت القائد في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن أحد ركاب القطار، اختل توازنه وسقط مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

سقوط من قطار

العياط

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة