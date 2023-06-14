إحالة لصين سرقا سورا حديديا بالطريق فى المقطم للمحاكمة

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة سورا حديديا بالطريق فى منطقة المقطم وفرا هاربين.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 ايام على ذمه التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة المقطم بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة سرقة المال العام.

عقب رصد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بسرقة سور حديدى بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المقطم وفرارهما هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص - مقيمين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من السور الحديدى – الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار ليه.