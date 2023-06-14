أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول اليوم

كتب أحمد إسماعيل

تنظر الدائرة 9 جنوب الجيزة اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان .

وكان قد أحال المستشار طارق حسنين، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، متهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول بنزلة السمان إلى المحاكمة الجنائية.

وقد حملت القضية رقم 3067 لسنة 2023، جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم453 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه أحمد عبدالمنعم كرهًا عنه بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وقاموا بتوقيعه كرهًا عنه على إيصالات أمانة، بأن أشهر في وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه من دون أمر أحد الحكام المختصين.