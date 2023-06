أنصار ترامب ومحبوه يغنون "عيد ميلاد سعيد" أمام المحكمة.. فيديو

قالت صحيفة "نيويورك بويت" الأمريكية إن أنصار ومحبي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب حرصوا على الاحتفال بعيد ميلاده فى 14 يونيو، وذلك بالتزامن مع ظهوره فى جلسة محكمة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس أمريكى سابق لاستجوابه بشأن تخزينه غير القانوني المزعوم لوثائق الأمن القومي في منزله فى فلوريدا.

Former President Donald Trump visited Miami’s iconic Versailles Restaurant in Little Havana after pleading not guilty to federal charges alleging he hoarded classified documents.



The crowd serenaded him with the “Happy Birthday” song, one day before his 77th birthday. pic.twitter.com/xxZnrnv8DL