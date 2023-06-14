أنصار ترامب ومحبوه يغنون "عيد ميلاد سعيد" أمام المحكمة.. فيديو

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك بويت" الأمريكية إن أنصار ومحبي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب حرصوا على الاحتفال بعيد ميلاده فى 14 يونيو، وذلك بالتزامن مع ظهوره فى جلسة محكمة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس أمريكى سابق لاستجوابه بشأن تخزينه غير القانوني المزعوم لوثائق الأمن القومي في منزله فى فلوريدا.

Former President Donald Trump visited Miami’s iconic Versailles Restaurant in Little Havana after pleading not guilty to federal charges alleging he hoarded classified documents.



The crowd serenaded him with the “Happy Birthday” song, one day before his 77th birthday. pic.twitter.com/xxZnrnv8DL — The Associated Press (@AP) June 13, 2023

وأوضحت الصحيفة أنه قبل عيد ميلاد الرئيس السابق ترامب الـ 77 يوم الأربعاء ، ظهر في محكمة اتحادية في ميامي، الثلاثاء، حيث دافع عن نفسه وأكد أنه غير مذنب في 37 تهمة في محاكمة تاريخية.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب لم يستمتع كثيرًا أمس، خلال استدعائه القصير أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية ، حيث عبس ووضع ذراعيه على طاولة الدفاع أثناء جلسة الاستماع.

وقبل الجلسة، غنى له بعض من أكثر مؤيديه المتحمسين أغنية "عيد ميلاد سعيد" عندما دخل مرآب المحكمة في سيارة دفع رباعي معتمة كجزء من موكب ضخم .

في وقت لاحق ، عندما توقف عند مطعم فرساي الشهير في ميامي في ليتل هافانا بعد المحاكمة ، غنى حلفاؤه مرة أخرى أغنية "عيد ميلاد سعيد" بينما التقط آخرون صورًا.

ورد ترامب قائلا، بحسب لقطات من وكالة أسوشيتد برس "يا له من عيد ميلاد".

وأضاف ترامب: "لدينا حكومة خارجة عن السيطرة." يا له من ترحيب حار في مثل هذا اليوم الحزين لبلدنا! "

واعتبرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب اضطرابًا قانونيًا في يومه الكبير.

وكان رفع مكتب المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد مؤسسة عائلة ترامب الخيرية في نفس اليوم الذي بلغ فيه ترامب 72 عامًا في عام 2018.