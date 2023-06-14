أحمد عكاشة ورئيس جامعة عين شمس يشهدان انطلاق مؤتمر قسم الطب النفسى

كتبت أمل علام

بحضور الدكتور أحمد عكاشة مؤسس مركز الطب النفسي والرئيس الشرفى للجمعية المصرية للطب النفسي، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، عقد المؤتمر رقم 18 لقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس وبالتعاون مع الجمعية العالمية للطب النفسي للبحوث النفسية تحت عنوان " التشخيص الخاطئ في "الطب النفسي و آثاره"، اليوم بالقاهرة وبمشاركة الدكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي بطب عين شمس، كما يرأس المؤتمر الدكتورة مها السيد أستاذ ورئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس.

من جانبه قال الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، والذى أكد إن هناك مشكلة فى سوء التشخيص و5% من المرضى يتم تشخيصهم بشكل خاطىء على مستوى اعالم فى جميع التخصصات، لذلك لابد من زيادة تدريب الأطباء للتشخيص السليم .

من جانبه قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قسم الطب النفسي من الأقسام التى نعتز بها دائما، وكنا ننهل من علم الدكتور أحمد عكاشة وخبرته فى المحافل العلمية وهو رمز من رموز الجامعة التى نعتز بها، موضحا إن إعادة تجديد مركز أحمد عكاشة للطب النفسي، كان يستحق التطوير ليواكب التطورات التى تحدث فى الطب، وهو تم إنشائه بدعم من الدكتور أحمد عكاشة، والقسم كله يعمل كعائلة واحدة، وتم المساهمة فيه ماديا وبمجهود فكرى وبحب وعطاء للمكان الذين يعملون فيه وهو يعمل لخدمة المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية ويتم توفير طرق التشخيص والعلاج .

وأضاف أن التشخيص الخاطىء فى جميع فروع الطب ينتج عنه مشاكل كثيرة، موضحا انه تم عقد ورش عمل يوم أمس الثلاثاء، تم تدريب الأطباء الشبان على الطرق السليمة فى التشخيص والعلاج .

وأضاف الدكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي بطب عين شمس، انه من حق المريض النفسي أن يحصل على العلاج مثل أى مريض آخر، موضحا أننا نعمل على تدريب الأطباء بـ 20 ورشة عمل خلال المؤتمر، لتجنب التشخيص الخاطىء والذى يترتب عليه العلاج الخاطىء.

حضر المؤتمر كل من الدكتورعلي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف مدير مستشفيات جامعة عين شمس.