اليوم السابع
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أحمد عكاشة: "مش كل واحد يحزن ندى له أدوية اكتئاب"

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:15 م
أحمد عكاشة: "مش كل واحد يحزن ندى له أدوية اكتئاب" دكتور احمد عكاشة، أستاذ الأمراض النفسية بطب عين شمس
كتبت أمل علام

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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الأمراض النفسية بطب عين شمس، الرئيس الشرفى للجمعية المصرية للطب النفسي، إن هناك فرقا بين مرض الاكتئاب وأعراض الاكتئاب مثل الحزن والأسى، والشعور بالضيق والقلق، موضحا إن  كل هذه الأعراض هى أعراض اكتئاب وهى تختلف عن مرض الاكتئاب، لأن الاكتئاب يسبب تغيرات بالمخ يؤدى لحدوث مضاعفات كثيرة تحتاج إلى علاج.
 
وأضاف: الذى يتوفى له شخص يسمى حزن وأسى وليس اكتئابا، الذى يرسب فى الامتحان يحزن، ولكن الاكتئاب مرض يحتاج لتدخل علاجى لكى نحسن حياة المريض، موضحا أن خبرة الطبيب مهمة جدا للتشخيص الدقيق للمرض، لأنه أحيانا المرض يكون بأعراض متشابهة، لذلك تحتاج إلى خبرة الطبيب والتدريب مهم جدا، وجميع الجامعات الحكومية تقوم بتدريب الأطباء سواء بجامعة عين شمس أو قصر العينى، مؤكدا، إن 30% من الأشخاص بالعالم يعانون من أعراض نفسية، ولابد من التركيز على ضرورة أن يمتلك الطبيب خبرة فى التشخيص والعلاج و"مش كل واحد يحزن نديله أدوية اكتئاب".
 
من جانبه قال الدكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، سكرتير عام مؤتمر قسم المخ والأعصاب والطب النفسى بطب عين شمس المنعقد حاليا بالقاهرة، أننا تحدثنا عن مضادات الاكتئاب سواء العلاجات الدوائية، أو النفسية أو الوسائل الأخرى، مضيفا، إننا ركزنا على أهمية استخدام الأدوية بطريقة صحيحة ولابد أن نعرف مدى احتياجنا لزيادة الجرعة للمريض ومدى الاستفادة منها.
 
وأضاف، أنه لابد أن يكون هناك فن فى كتابة العلاج بالجرعة الصحيحة لتحسين الأعراض، بدون زيادة فى النتيجة وزيادة الأعراض الجانبية، لأن هذا يؤدى إلى عدم استمرار المريض فى تناول الدواء ويجعل انتكاسة المريض أكثر.
 

الطب النفسى

قسم الطب النفسي

جامعة عين شمس

طب عين شمس

الاكتئاب

الحزن

القلق



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