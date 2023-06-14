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أحد أهالى الأبعادية للرئيس السيسى: ولدنا على إيد حضرتك.. وسنبايعك لحد ما نموت

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:50 ص
أحد أهالى الأبعادية للرئيس السيسى: ولدنا على إيد حضرتك.. وسنبايعك لحد ما نموت الرئيس السيسي يتحدث مع أهالي الأبعادية
إبراهيم حسان

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، والتقى عددا من الأهالي، ودار حديث معهم، حيث بادروه القول: "منور البحيرة كلها يا سعادة الريس.. ستظل الأبعادية يذكر اسمها فى التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. احنا متشكرين على جميع الخدمات التى تمت فى عهد سيادتك".

ووجه الرئيس السيسي، للأهالي: "هل انتو راضيين؟"، ليردوا قائلين: "بكل صدق وبكل أمانة.. نحن فخورين بك جدا جدا، لأنك رفعت جمهورية مصر العربية بين الوطن العربي جميعا، وقد من الله علينا واختارك الله.. اختارك الله لنصرة هذا البلد.. احنا متشكرين يا ريس"، وقال آخر: "نحن نبايع معاليك لحد ما نموت.. احنا اتولدنا على إيد حضرتك.. واحنا اتعمل معانا حاجات ماكناش بنحلم بيها".

ووجه الرئيس حديثه لهم قائلا: "طب أنا عايز أسألكم سؤال.. إزاي الناس تحافظ على الأرض بصراحة؟"، ليرد أحدهم: "سيادتك كان فيه ناس ليها احتياجات في بعض البناء، لكن الفخر والاعتزاز وسيادتك لما قدمته لنا من مشروعات صغيرة للبلد".


السيسي

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الرئيس السيسي

جامعة برج العرب التكنولوجية

الابعادية

البحيرة



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