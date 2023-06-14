أبو الغيط: معرض اتّحاد الدّول العربية للتكنولوجيا يعكس اتساع العالم العربي

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن معرض اتّحاد الدّول العربية للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج يعكس عمق واتساع العالم العربي والثقافة المتنوعة والمتعددة .



وأضاف أبو الغيط في تصريح صحفي عقب تفقده اليوم الأربعاء أجنحة المعرض والذي يندرج ضمن فاعليات الدّورة 23 من المهرجان العربي للإذاعة والتّلفزيون، أن تنوع العارضين والمشاركين في المعرض يشعرنا بالثقة في المستقبل العربي لأننا لدينا قدرة أن نلحق بالتقدم العلمي والفني والثقافي والمستقبل لنا كأمة عربية.