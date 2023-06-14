أبرزها قانون تداول المعلومات.. الرئيس السيسى يعلن حل 3 قضايا بالحوار الوطنى

كتب سمير حسنى

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حل 3 قضايا محل توافق فى جلسات الحوار الوطنى.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب: "قلت وبأكد كل اللى ممكن اعمله ثقوا بإن أنا هعمله بما فيه الثلاث موضوعات اللى انتوا ذكرتوهم، سواء كان داخل صلاحيات الدستور والقانون أو نحيل الموضوعات للبرلمان تاخد نقاشها وتطلع فيها واطمئنوا هنعمل ده دلوقتي الثلاث موضوعات اللى انت اتكلمت فيها".

جاء ذلك ردا على طلب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بالنظر إلى 3 محاور تم التوافق عليها بجلسات الحوار الوطني.

وقال "فوزي" إن هناك توافقا وشيكا أكيدا على 3 موضوعات أولها، تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال تحل مشاكل مئات الآلاف من الأسر المصرية فهو قانون قديم وضع في ظروف اجتماعية معينة وكشفت الظروف الاجتماعية أنه يحتاج إلى إعادة نظر، المسالة الثانية لدينا التزام دستوري بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أى أن الدولة المصرية ترغب في إصداره.

أضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية: النقطة الثالثة تفعيل الالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز.