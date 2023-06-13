يمثل خطورة على كبار السن والمرضى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى؟

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإجهاد الحرارى خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، وقالت يجب ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة.

وتابعت وزارة الصحة: يجب ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة، واستكملت: ارتداء قطع كثيرة أو ملابس ضيقة يمنع الجسم من تبريد نفسه.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت أنه تم توفير غرف الإجهاد الحرارى فى مختلف المستشفيات بالجمهورية، مشيرة إلى أنه تم توفير الكوادر الطبية اللازمة للكشف على الحالات على مدار الساعة، وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الإجهاد الحرارى يمثل خطورة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهو ما يتطلب تفادى التواجد تحت أشعة الشمس مباشرة.

وأوضحت، أن الوزارة أعدت خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى والإصابات بضربات الشمس، تزامناً مع موجة الحر، والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لفترة طويلة، تعرض الإنسان لزيادة احتمالات الإصابة بضربات الشمس، والإجهاد الحراري.