اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 07:09 م
أكرم القصاص
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وفاة سكرتير مدرسة بالشرقية أثناء تأدية عمله

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 06:09 م
وفاة سكرتير مدرسة بالشرقية أثناء تأدية عمله مدرسة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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يستعد أهالي قرية قراجة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، لتشييع جثمان، سكرتير مدرسة قراجة الابتدائية بإدارة كفر صقر التعليمية، والذي توفي صباح اليوم، أثناء تأدية عمله داخل المدرسة، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وذلك عقب صلاة المغرب.
 
وتوفي عبد المجيد عبد الخالق حسن، سكرتير مدرسة قراجة الابتدائية بإدارة كفر صقر التعليمية، داخل المدرسة، أثناء مباشرة عمله، على إثر أزمة قلبية، وكلف محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، مدير الإدارة التعليمية، بسرعة إنهاء التصاريح الخاصة بالدفن.
 
وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بيانًا جاء فيه: نعي المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ووكيل المديرية، ومديري العموم المديرية والإدارات التعليمية، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية، شهيد الواجب الفاضل المرحوم عبد المجيد عبد الخالق حسن، سكرتير مدرسة قراجة الابتدائية بإدارة كفر صقر التعليمية، حيث وافته المنية اليوم بالمدرسة أثناء تأديته عمله داخل المدرسة وتم عمل محضر إثبات حاله واستدعاء سيارة إسعاف لنقل المرحوم للمستشفي لاستكمال الإجراءات وتم استخراج تصريح الدفن.
 
 
 

الشرقية

وفاة وكيل مدرسة

تعليم الشرقية

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