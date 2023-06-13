وزير خارجية إيطاليا يتعهد بالحفاظ على رسالة برلسكونى السياسية

فاطمة شوقى

قال وزير الخارجية الإيطالى، والمنسق الوطني لحزب (فورتسا إيتاليا)، أنطونيو تاياني ، عن وفاة رئيس الحكومة الأسبق سيلفيو برلسكونى، إنه من "واجبنا" ككيان سياسي المضي قدما والحفاظ على رسالة برلسكونى السياسية، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وتعهد تاياني، الرجل الثاني في الحزب الذي تراجعت شعبيته كثيرا في السنوات الأخيرة ويعتبر القوة الثالثة في الائتلاف الحاكم، "سنفعل ذلك من خلال إعادة إطلاق الرسالة السياسية التي لطالما أطلقها برلسكوني مرارا وتكرارا: سنعمل في مجتمع (فورتسا إيتاليا) ما علمنا إياه برلسكوني: الكفاح بأدوات السياسة من أجل خير إيطاليا، ولكن دائمًا مع خيار الحرية والمحبة للشعب الإيطالي”.

وقال تاياني إن وفاة سيلفيو برلسكوني "أحدثت ألما كبيرا لنا جميعًا. لقد كان صديقًا وأخًا أكبر لي".

ونعت رئيسة الوزراء الإيطالية ،جيورجيا ميلونى، برلسكوني" الذي توفي أمس الاثنين، عن عمر يناهز 86 عاما واصفة إياه بأنه "أحد أكثر الشخصيات نفوذا في تاريخ إيطاليا".

وقالت ميلوني - في رسالة بالفيديو - إن "برلسكوني كان مقاتلا قبل كل شيء وكان رجلا لا يخشى الدفاع عن قناعاته وكانت شجاعته وتصميمه بالتحديد هو ما جعله أحد أكثر الرجال نفوذا في تاريخ إيطاليا"، بحسب وكالة أنسا الإيطالية.

وأضافت "معه، علمت إيطاليا أنه لا يجب فرض قيود عليها أبدا.. وعلمت أنه لا يتعين عليها الاستسلام أبدا .. معه قاتلنا وانتصرنا وخسرنا العديد من المعارك.. وأيضا من أجله سنحقق الأهداف التي حددناها معا ، وداعا سيلفيو".

وكان برلسكوني ترأس أربع حكومات خلال حياته السياسية بين عامي 1993 و2011 ، وكان مالك نادي ميلان الإيطالي بين 1987 و2017 وصنع للفريق إنجازات كبيرة أبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات.