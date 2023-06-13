وقال وزير الكهرباء - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، "إن محطات الربط الأولى لمصر ستكون مع الأردن، وأننا على استعداد لزيادة قدرات المحطات لترفع من 500 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات".

وأشار إلى وجود خط ربط كهرباء تحت الإنشاء حاليا مع السعودية بطول ستة آلاف متر، منوها بأن مصر والسعودية قادرتان على تحقيق الاكتفاء الذاتي لهما، موضحا أن هذا الخط يعتبر خط تبادل ما يساهم فى تحسين كفاءة الاستخدام.

كما أوضح وزير الكهرباء أن التكلفة الاقتصادية لهذا الربط يكلف مليارات الدولار، ويعتمد على عدد من العوامل، منها عمق البحر والمسافة بين البلدين.