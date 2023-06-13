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وزير الكهرباء: تسجيل قراءة عدادات المواطنين يتم وفقا ﻷعلى معايير الدقة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 05:00 ص
وزير الكهرباء: تسجيل قراءة عدادات المواطنين يتم وفقا ﻷعلى معايير الدقة الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن شكاوى المواطنين من أخطاء فواتير الكهرباء أصبحت غير واردة، نتيجة التطور التكنولوجي الذى شهدته منظومة الفواتير بالكامل بدءاً من تسجيل القراءة من خلال تصوير العداد مرورا بالبرامج الإلكترونية لمراجعة الفاتورة إلكترونيا قبل اﻹصدار، لافتاً إلى أن ارتفاع قيمة الفاتورة أو انخفاضها يعتبر فى يد المواطن فقط ولا تدخل لشركات الكهرباء فى ذلك.
  
وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التوسع فى تركيب العدادت مسبوقة الدفع ستكون الحل الجزرى لمشاكل المواطنين بسبب فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن أى مواطن لديه أى شك فى قيمة الفاتورة الشهري الخاصة بها يجب ألا يتردد فى تقديم شكوى للتأكد من صحتها لمحاسبة المقصر مهما بلغ منصبه.
 
وقال شاكر، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على أحدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة تدخل العنصر البشرى فى إصدارها، مؤكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع.
 
وتابع شاكر، إن الوزارة اتخذت العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها ووضعت مشاكل الفواتير على رأس أولويتها خلال السنوات، مضيفاً أن التنسيق الجيد بين شركات توزيع الكهرباء و شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء و التطوير المستمر الذى تقوم به شركة شعاع أدى إلى نتائج إيجابية للمواطن و الدولة معا و ذلك من خلال إصدار فاتورة دقيقة تعبر عن اﻻستهﻻك الفعلى للمشترك.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء



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