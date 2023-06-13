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وزير الكهرباء العراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: داعش أضرت محطات رئيسية ونعمل على إعادتها

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:49 م
وزير الكهرباء العراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: داعش أضرت محطات رئيسية ونعمل على إعادتها جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي إن المواطن العراقي شريك أساسي للعمل مع الوزراة، وكما كان المواطن أكثر تفاعلا مع احتياجات الوزراة من خلال تقليل الاستهلاك خصوصا بأشهر الصيف سيكون عامل أساسي باستقرار التجهيز، وكلما رشد استهلاكه سيعطينا طاقة إضافية، وهو شريك أساسي، والمواطنون يعون معنى هذه الشراكة.
 
وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل من خلال ندوات تثقيفية وقنوات فضائية على توعية المواطنين وربات البيوت وطلاب المدارس بالشراكة بين الكهرباء والمواطنين ويجب أن نهتم بها».
 
وكشف أن عددا كبيرا من المحطات الإنتاجية التي جاوزت أكثر من 5 آلاف ميجا وات تضررت بشكل كامل بسبب داعش، و«فقدنا محطات نقل وتوزيع وانهارت شبكات كاملة واستطعنا إعادة أكثر من 99% من المحطات الرئيسية».
 
وأكد: «نسعى إلى تهيئة المناطق التي شهدت نزوحا كاملا بشبكات الكهرباء لتسهيل عودة النازحين إلى قراهم، ونحتاج من عام إلى عامين لإعادة ما تضرر بسبب داعش».

العراق

مصر

زياد علي فاضل

القاهره الاخباريه

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