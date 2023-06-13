وزير الرى: الالتزام بمعدلات تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالمحافظات خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية .

واستعرض سويلم خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على الترع للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع ، مشدداً على الإلتزام بمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة وخاصة بالنقاط الساخنة .

و وجه سويلم بوضع قاعدة بيانات تشمل منظومة زمنية متكاملة لمواعيد تطهير الترع دورياً طبقا لحالة كل ترعة على حدى ، بحيث تصبح هذه المنظومة أداة تستخدمها إدارات الرى لتحديد مواعيد تطهيرات الترع على مدار العام، وذلك لتجنب تأخر أعمال التطهير عن موعدها الملائم وعدم التأثير سلباً على إمرار التصرفات المائية خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات .

كما وجه بإعداد قاعدة بيانات موحدة للمقاولين العاملين فى مشروعات تطهيرات الترع والمصارف ومشروعات تأهيل الترع تتضمن تقييم لأداء المقاولين وكفاءة الأعمال المنفذة من المقاولين على مستوى جميع الإدارات وسابقة أعمال المقاولين ومدى قدرتهم على تنفيذ أعمال التطهير أو التأهيل ، بحيث يتم الإعتماد على هذا التقييم عند طرح أى أعمال جديدة .

كما وجه سويلم بمراجعة وتحديث النموذج الموحد لعقود تطهيرات الترع والمصارف لإستخدامه بمعرفة إدارات الرى والصرف بالمحافظات عند طرح عقود التطهيرات .

كما تم خلال الاجتماع إستعراض موقف عدد من الدراسات الخاصة بحماية جسور عدد من الترع والمصارف الرئيسية ، وأعمال تكريك عدد من الترع الرئيسية لضمان قدرتها على امرار التصرفات المائية المطلوبة ، كما تم إستعراض موقف الدراسة المتكاملة لمنظومة الرى بترعة السويس وغيرها من النقاط الساخنة .